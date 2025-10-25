Снимка: iStock
-
Звукът може да усили усещането за сладост, твърдят експерти
Музика за небцето? Именно това е идеята на експерт по звук от Университета в Бристол, Великобритания, който е създал специална песен, предназначена да подсили сладостта и интензивността на вкуса на шоколада. Композицията носи името „Най-сладката мелодия“ и според авторите ѝ не е просто песен, а мултисензорно изживяване.
Звукът е създаден в партньорство с британска марка шоколад и се базира на 60 години изследвания на феномена мултисензорна интеграция – процес, при който вкусът и слухът взаимно си влияят. Учените доказват, че меки мелодии в мажорни тоналности засилват усещането за сладост и кадифен вкус, докато по-резките нотки подчертават горчивината.
7 начина, по които музиката променя живота ни – от настроението до паметта и социалните връзки
„Най-сладката мелодия“ е създадена с темпо от 78 удара в минута – скорост, която съвпада с времето, за което шоколадът се разтапя в устата, обяснява създателката на проекта Натали Хиецин.
Според компанията песента превръща обикновеното похапване в „симфония на сетивата“, като доказва, че вкусът може да бъде въпрос не само на рецептори, но и на правилната музика.
За съжаление, шоколадът не идва в комплект с мелодията, но според учените дори само музиката може да ни накара да усетим сладостта по-интензивно.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
