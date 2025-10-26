-
Самопровъзгласилият се „специалист“ по уголемяване на мъжки органи извършвал процедури на паркинг
Полицията в Тайланд арестува 51-годишен мъж в покрайнините на Банкок, който се представял за лекар и извършвал „козметични“ операции за уголемяване на мъжки полови органи директно от колата си.
Самопровъзгласилият се „специалист“ предлагал услугите си онлайн и приемал клиентите си буквално в импровизиран медицински кабинет на четири колела. При ареста си той признал, че няма никакво медицинско образование и че целта му била единствено да печели пари, заблуждавайки хората с несигурност в интимната зона.
Задържаха жена за неправомерно поставяне на ботокс в апартамент в Перник
Полицаите под прикритие, които организирали задържането, били шокирани от оборудването в автомобила – вътре имало анестетици, хирургически инструменти и дори медицински лампи, превърнали колата в сцена от евтин филм на ужасите.
След разследването станало ясно, че „лекарят на пътя“ е работил в района на Къмпхенг Пхет 6 в Банкок, където извършвал процедурите си срещу солидна сума. Колко пациенти е „обслужил“ и дали някой е пострадал тепърва ще се установява.
Властите в Тайланд напомнят на гражданите да бъдат внимателни към подобни обяви в интернет, особено когато „медицинският кабинет“ идва с двигател и регистрационен номер.
Редактор: Калина Петкова
