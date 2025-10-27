-
То представлява щафета, в която участниците трябва да преминат разстояние от 100 метра
Белгийци се състезаваха с лодки от големи тикви. Жители на град Кастерле демонстрираха умения в необичайните плавателни съдове.
Състезанието се проведе в езеро пред кафене на име “Ноевия ковчег”. Организатор на забавата е местният клуб по кану-каяк. Помагат им производители на тикви, като първото плаване било през 2008 година.
Състезанието представлява щафета, в която участниците трябва да преминат с тиквите разстояние от 100 метра.Редактор: Калина Петкова
