Белгийци се състезаваха с лодки от големи тикви. Жители на град Кастерле демонстрираха умения в необичайните плавателни съдове.

Състезанието се проведе в езеро пред кафене на име “Ноевия ковчег”. Организатор на забавата е местният клуб по кану-каяк. Помагат им производители на тикви, като първото плаване било през 2008 година.

Състезанието представлява щафета, в която участниците трябва да преминат с тиквите разстояние от 100 метра.

Редактор: Калина Петкова