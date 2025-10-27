-
Хиляди хиндуисти се потопиха в силно замърсените води на Ямуна (ВИДЕО)
-
Откриха яйце на динозавър на 70 милиона години (ВИДЕО)
-
Заснеха стадо делфини в Босфора (ВИДЕО)
-
В търсене на нов дом: В Дубай провеждат специални класове по йога с кученца от приюти
-
Състезание с лодки от големи тикви се проведе в Белгия (ВИДЕО)
-
След 15 години строителство: Откриха един от най-големите православни храмове в света
Кейт Скотт запази спокойствие
Телевизионният ефир винаги крие изненади — и този път доказателството дойде от студиото на CBS Sports. По време на прякото предаване водещата Кейт Скотт преживя забавен инцидент, след като роклята ѝ се скъса на живо в ефир. Докато колегите ѝ поздравяваха госта Клинт Демпси, Кейт се протегна през масата, за да подаде ръка, и в този момент дрехата ѝ се разцепи отстрани. Вместо да се притесни, тя реагира с усмивка и самоирония, като веднага заяви: „Ето, току-що си скъсах роклята!“
Телевизионна водеща глътна муха в ефир (ВИДЕО)
Сцената предизвика бурен смях в студиото, а Мика Ричардс дори се пошегува: „Хайде, Кейт, направи още едно разтягане!“
Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха симпатии към 44-годишната водеща, която запази хладнокръвие и добро настроение.
Кейт Скотт е сред най-популярните лица на CBS Sports и от 2024 г. е омъжена за бившия боксьор Марик Скотт.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни