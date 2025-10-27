Телевизионният ефир винаги крие изненади — и този път доказателството дойде от студиото на CBS Sports. По време на прякото предаване водещата Кейт Скотт преживя забавен инцидент, след като роклята ѝ се скъса на живо в ефир. Докато колегите ѝ поздравяваха госта Клинт Демпси, Кейт се протегна през масата, за да подаде ръка, и в този момент дрехата ѝ се разцепи отстрани. Вместо да се притесни, тя реагира с усмивка и самоирония, като веднага заяви: „Ето, току-що си скъсах роклята!“

Сцената предизвика бурен смях в студиото, а Мика Ричардс дори се пошегува: „Хайде, Кейт, направи още едно разтягане!“

Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха симпатии към 44-годишната водеща, която запази хладнокръвие и добро настроение.

Кейт Скотт е сред най-популярните лица на CBS Sports и от 2024 г. е омъжена за бившия боксьор Марик Скотт.

