Търговци отчитат 100-процентен ръст на кражбите от магазините само за първите шест месеца на годината.

"Крадат се различни неща. От спортните магазини най-често се задигат по-атрактивни, скъпи стоки от нови колекции, които стават популярни сред хората". Това заяви в „Здравей, България” изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) Галин Попов.

По думите му вторичният пазар за продажбата на подобни продукти е "много силен". "В цялата тази ситуация никой не краде просто, за да се изхранва. Краде се, защото има добре организирана верига за препродажба", каза Попов.

Той обясни, че се отчита и голям ръст в строителните и дори мебелните магазини. "Диван или гардероб трудно може да се изнесе, дори разглобен. Но мебелните магазини - членовете на нашата асоциация, са големи вериги и продават много широк асортимент стоки за дома. Крадат се основно скъпи и по-малки, удобни за изнасяне артикули - чаши, свещи, сервизи, прибори за хранене, спално бельо", подчерта той.

Отчита се и увеличение на броя на малолетните и непълнолетните крадци. Нормативната уредба не е променяна от 15 години. Тя предвижда глоба до 300 лева, ако задигнатото е на стойност до две минимални заплати. „Преди 15 години МРЗ е била 250 лева, но сега е 1077 лева”, припомни Попов.

И уточни, че санкция се налага само на пълнолетните, които биват заловени. "Разследванията срещу деца обикновено се прекратяват поради маловажност. Масово се прекратяват преписките дори при хванатие. Затова все по-често се изпращат деца да крадат", каза още Попов.

Има тенденция и за повишаване на случаите с гастрольори, идващи у нас, за да крадат - особено след влизането ни в Шенген.

"Загубите за търговците от подобни кражби са големи. Въпросът е много неприятен, защото всяка инвестиция в охрана, което е на практика нетърговска дейност, повишава цените. По един или друг начин някой трябва да плати тази сметка. Инвестира се в различни посоки – най-вече в техника: алармени инсталации, охранителни системи, жива охрана, изкуствен интелект", заяви той.

