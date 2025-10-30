В Германия е планувано 10 000 моста да бъдат реновирани, заменени или съборени. Изграждането на нови обаче може да отнеме години. Но сега един нов метод за бързо строителство може да ускори нещата.

Голям транспортен възел е разположен до град Мюнстер в Германия. Всеки ден оттук минават 50 000 автомобила. В средата му има 35-метров мост, който току-що е бил подменен с новия метод за бързо строителство. Изобретателите и инженерите, които са построили моста, са на място за финалната проверка.

„Работейки по 24 часа в денонощието, ни отне само 7 седмици, за да го построим, вместо година и половина. Това беше трудна задача — да се изгради мост толкова бързо. Мисля, че е нещо ново за Германия”, казва ръководителят на проекта.

Компанията казва, че системата може да намали времето за изграждане средно със 75%. В Мюнстер строителството е отнело 90% по-малко време. Представителите на държавата, възложили проекта, са доволни.

Използва се иновативен, модулен метод на строителство.

„Той е 85% сглобяем. Цялата бетонна конструкция се изработва предварително в завода. Там можем да работим независимо от времето. Ако е лошо през зимата или навън е 38 градуса, няма значение. Работим в защитени условия и имаме много малко застой”, обяснява техническият директор на проекта.

Много от готовите елементи се доставят и монтират с помощта на кранове. Специално за този процес е патентован специален бетон.

Изграждането на мост с помощта на новия метод изисква кратко време за затваряне на пътя и малко ограничения на трафика. При конвенционалното мостово строителство бетонът се излива на място, което води до високи въглеродни емисии, а задръстванията са основна причина за замърсяването на въздуха.

Разработени са компютърни модели, за да се определи въздействието на задръстванията върху околната среда.

Може да въведете планираните пътни ремонти и лентите, които ще останат отворени, а системата ще изчисли колко задръствания ще възникнат, обясняват експертите.

Проучване от университета в Аахен разглежда колко въглероден диоксид отделя автомобил в задръстване. В екстремни случаи конвенционалното строителство води до 81 000 тона емитиран въглероден диоксид, а бързото строителство – само до 28 000 тона, или с 65% по-малко.

Бързото изграждане на мостове има огромен потенциал, особено в Германия, където повече от половината от всички мостове са построени преди 1985 г. Товароносимостта на мостовете и ежедневният трафик са се увеличили оттогава, а обстойни инспекции се извършват веднъж на всеки шест години. Една четвърт от мостовете в страната са с оценка от „задоволителна” до „незадоволителна“.

В зависимост от дължината на участъка, завършването на един мост може да отнеме до пет години, а само през 2023 г. е имало приблизително 427 000 часа задръстване по германските пътища.

Ускореният метод на строителство вече е използван в около 20 мостови проекта. Някои от тях са изградени за рекордно кратко време. Новият метод сбъдва едно голямо желание на транспортното министерство в Германия – строителство, което не пречи твърде много на трафика.

По-малко задръствания, по-малко замърсяване, по-бързо приключване.

Бързото изграждане на мостове ускорява обновяването и подмяната на порутени съоръжения.

