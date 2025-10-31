-
Той избягал, но бил догонен от униформените и задържан
25-годишен шофьор с 26 фиша, 15 акта и двукратно отнемана книжка дрифтира пред полицаи в Сливен. Той избягал, но бил догонен от униформените и задържан. Автомобилът му е спрян от движение. Мъжът е родом от Разград.
Донка Моллова и Кирил Василев са полицейският патрул, който първо чува свистенето на гуми, а отправяйки се към паркинга, вижда ѝ димната завеса от тях. Подали звуков и светлинен сигнал, но провинилият се шофьор не спрял за проверка.
12 месеца без книжка и 3000 лева глоба за дрифт в центъра на София
Мъжът зад волана, в опит да избяга от органите на реда, навлязъл в насрещното движение на кръгово кръстовище. Полицаите намерили колата паркирана и започнало издирване на шофьора.
„На този паркинг се събират младежи, има и много коли. Това поведение е арогантно и безразсъдно. Автомобилът има изменения в конструкцията, за което се предвижда глоба от 2000 до 5000 лв.”, обясни ком. Димитър Кикьов от „Охранителна полиция” – Сливен. По думите му останал с впечатление, че шофьорът не осъзнава обществената опасност, която е създал.
Предстои книжката му да бъде отнета за една година. До момента са му взети 28 контролни точки. Има възможност да му се отнемат от 13 и той да остане без свидетелство за управление на МПС, докато не се яви на нов шофьорски курс.
