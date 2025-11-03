В края на август тази година всички социални мрежи бяха пълни с видеа с надпис „Елекса се завърна”. Елена Мешкова - момичето, което по време на пандемията беше истинска звезда сред тийнейджърите, момичето със синя коса и прилепнали дрехи, неочаквано за всички нейни последователи се появи с хиджаб.



Потребителите в мрежата започнаха да коментират, че тя се е омъжила за мъж, който я заключва вкъщи и упражнява насилие върху нея. Каква е истината?

„Към средата на 2021 година, когато хората твърдят, че е бил моят пик в социалните мрежи – почти 800 хиляди последователи в TikTok, около 200 хиляди в Instagram и 170 хиляди в YouTube – имах едно духовно изживяване, което ме накара да се замисля какво всъщност правя с живота си, дали това, което правя, е правилно и дали давам добър пример на всички тези хора, които ме гледат. И тогава започнах да се интересувам от духовност. Минах през медитации, през йога, през християнския пост за Великден, след което започнах да се интересувам и по-задълбочено от исляма. Всичко беше насочено към духовното и по-скоро към мистичната част на тези религии. Интересувайки се от исляма, всъщност открих много отговори на въпроси, които съм имала през целия си живот. И когато вече бях убедена, че това е пътят, по който искам да вървя, реших, че трябва да се отдръпна от социалните мрежи, защото не виждах как мога да се издигна духовно и едновременно с това да бъда част от социалните мрежи с онзи имидж, който имах там.Беше ме срам от провокативното държание, което имах в TikTok”, разказа Елена.

Тя отрича да е била жертва на насилие от страна на съпруга си Рамадан.

„На 25 март тази година за първи път си говорихме лично двамата. И някак си много бързо след този разговор започнахме да си пишем вече във Facebook и много бързо се получиха нещата. Много бързо се сближихме", разказа Рамадан.

Точно за 1 месец решили да се оженят. А двойката вече очаква и първото си дете.

Повече за Елекса и Рамадан – повече гледайте в рубриката „Новите известни”.