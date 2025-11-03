-
Чрез QR код посетителите могат да прочетат кратка история за живота и делото на жените
На площад „Гина Кунчева“ в София отвори врати уникален интерактивен музей на открито – „Будителките“. Той е посветен на 14 изключителни българки, оставили трайна следа в обществения, културния и демократичния живот на страната в периода от Освобождението до 1944 г.
„Първата от тези дами е самата Гина Кунчева – майката на Апостола. Площадът се намира точно срещу неговия паметник, което е напълно символично“, разказа в студиото на "Социална мрежа". художничката Елица Павлович, част от екипа на фондация „Будителките“ и автор на някои от паната в музея.
Проектът е част от гражданския бюджет на Столична община, а жителите на район „Оборище“ са избрали именно него да се реализира. Всяка от 14-те пейки на площада е посветена на една от забележителните дами, а чрез QR код посетителите могат да прочетат кратка история за живота и делото ѝ.
Музеят, в който можеш да пипнеш светлината
Сред имената са Катерина Каравелова, Констанца Ляпчева, Пелагия Видинска, Теодора Пайкова и други. „Констанца Ляпчева е жената, заради която празнуваме Деня на детето – 1 юни. Тя посвещава живота си на българските деца и дори поставя началото на законовата грижа за тях“, сподели Павлович.
Първата българска модистка Пелагия Видинска също има своя пейка. „Тя ни вкарва в Европа – не само през дрехите, но и през идеята за женска свобода и самочувствие. Предлага на жените удобни и елегантни тоалети, които им дават свобода на движение“, разказа художничката.
Не липсват и трагични съдби – като тази на Яна Язова, чиито талант често е засенчван от мъжете около нея. „Тя става жертва на мъжете в живота си – първо покровителствана, после репресирана. И все пак остава символ на женската независимост и талант“, допълни Павлович.
Изложбата е постоянна, като организаторите обещават, че табелите и QR кодовете ще бъдат поддържани поне година напред. „Този проект живее и ще продължи да се развива. Надяваме се да гостува и в други градове, както вече се е случвало“, каза още Елица Павлович.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
