Трима други бяха извадени по-рано невредими след първоначалния инцидент
Изваденият късно снощи румънски работник, затрупан при срутване на част от средновековната кула Торе дей Конти в Рим, е починал. Мъжът беше изваден жив и в съзнание от спешните служби късно снощи и беше откаран в болница в тежко състояние, но по-късно е починал, съобщи полицията в Рим.
Спасителите били изправени пред трудна задача да се доближат до заклещения работник. Трима други бяха извадени по-рано невредими след първоначалния инцидент, станал в неделя по обяд.
Рухна историческа кула в Рим, трима са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: БГНЕС
29-метровата кула е построена в началото на XIII век от папа Инокентий III и се намира близо до Колизеума. В момента тя е обект на реставрация, а районът около нея е затворен за пешеходци.Редактор: Калина Петкова
