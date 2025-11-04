Изваденият късно снощи румънски работник, затрупан при срутване на част от средновековната кула Торе дей Конти в Рим, е починал. Мъжът беше изваден жив и в съзнание от спешните служби късно снощи и беше откаран в болница в тежко състояние, но по-късно е починал, съобщи полицията в Рим.

Спасителите били изправени пред трудна задача да се доближат до заклещения работник. Трима други бяха извадени по-рано невредими след първоначалния инцидент, станал в неделя по обяд.

Снимка: БГНЕС

29-метровата кула е построена в началото на XIII век от папа Инокентий III и се намира близо до Колизеума. В момента тя е обект на реставрация, а районът около нея е затворен за пешеходци.

Редактор: Калина Петкова