Спецакция в дружество за преработка на месо и месни продукти провеждат СДВР, НАП и БАБХ, под надзора на Софийската градска прокуратура. До акцията се е стигнало след сигнал за данъчни измами.

Заместник градският прокурор Десислава Петрова обясни, че е проверен един цех и две складови помещения на дружеството.

„В цеха има 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи, не е ясен произходът му. В друг от цеховете е имало 26 тона месо, в третият – още се изяснява. Изискани са документи, които дружеството не предоставя”, заяви Петрова.

Директорът на СДВР Любомир Николов заяви, че се извършват проверки в няколко търговски обекта.

„Служителите на БАБХ установиха нередности при съхранението и транжирната обработка на месото. Въз основа на това обектът ще бъде запечатан до привеждането му в годност за извършване на този тип дейност. Към настоящия момент извършваме проверка в известна столична борса, на територията на която са установени два огромни склада. Все още не можем да дадем точната бройка на установените месни продукти в тях, но в единия са открити количества над 26 тона месо”, каза Николов.

„Очакваме в близките дни, чрез съдействието на въпросните институции, да получим наличната документация, която към момента не ни беше предоставена, за да можем в цялост да докладваме съответните данни в градската прокуратура”, заяви Николов.

Няма задържани.

На брифинга Десислава Петрова беше запитана какво предстои оттук нататък за прокуратурата, след като разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев приключи и материалите на обвиняемите се предявяват.

„По принцип, когато разследването по което и да е дело приключи, наблюдаващите прокурори трябва да преценят дали да го внесат в съда, или да предприемат някакви други действия. Нормално е при едно предявяване да има искания, бележки или възражения, за които аз не мога да ви предоставя информация дали са направени. При всички положения първо трябва да се вземе отношение по евентуално направените такива, което също се извършва от наблюдаващите прокурори", каза Петрова. Запитана за това, че адвокатите поискаха прекратяване на досъдебното производство, Петрова каза, че и това ще преценят наблюдаващите прокурори.