В рубриката "Непознатите земи" Георги Карамфилов и Explorers Club Bulgaria ни отвеждат в Монголия
Връщаме се 40 хиляди години назад във времето. И то не къде да е, а в древна Монголия.
Наш екип видя и засне така наречените петроглифи - едни от първите човешки рисунки. Георги Карамилов ще ви ги покаже сега в рубриката „Непознатите земи“, а целия разказ можете да видите в неделя в „Събуди се“.
„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
