Снимка: iStock
В него има 1500 кг чисто месо
Приготвиха салам с дължина 487 метра в Аржентина. Това е новият световен рекорд. Постави го град Тандил, който показа впечатляващото изделие на площад в центъра. Организаторите изчакаха старта на местен фестивал, което гарантира хиляди зрители. Нотариус завери официалното измерване, което показа точно 487 метра и 22 сантиметра.
Двама българи успяха да издърпат 40-тонен самолет
Според колбасарите, които правят салама, изработването му представлява кулминацията на семейна традиция. Освен с дължината, производителите се гордеят и с качеството. Говорител на компанията казва, че в салама има 1500 килограма чисто месо.Редактор: Габриела Павлова
