Днес в Русенския окръжен съд започна делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с колата си в заведение в Разград и прегази трима души.

На място загинаха мъже на възраст 64, 62 и 58 години. Младежът беше оставен под домашен арест, а леката мярка за неотклонение предизвика редица протести в Разград.

Внесен е обвинителен акт срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофата с три жертви в Разград

Съдебният процес беше преместен в друг апелативен район, тъй като всички съдии в Разград си направиха отвод. Причината - майката на младежа работи като призовкар в съда.

Този факт беше използван от адвокатите на роднините на загиналите, които поискаха отвод и на прокурора, тъй като и той е от Разград.Съдът обаче не прие това искане.

„Искаме незабавно отвод – както на водещия прокурор по делото, така и на всички прокурори от съответния окръжен съд. Считаме, че те са не само заинтересовани, но и са допуснали редица пропуски. Не е извършен пълен анализ на пробата за наркотици– правили сме искания“, обясни Николай Димитров, адвокат на близките на жертвите.

Като частни обвинители настояха за промяна на мярката за неотклонение на шофьора от „домашен арест” в „задържане под стража”, както и връщане на делото за ново разследване.

В съдебната зала адвокатите на близките на жертвите поискаха и нов анализ за наличие на наркотици във взетите проби от 19-годишния младеж. Първоначалните резултати бяха отрицателни както за алкохол, така и за наркотици.

Припомняме, че в нощта на 6 юли 19-годишното момче е шофирало със 90 км/ч или с 40 км/ч над разрешената скорост по една от централните улици в града, преди да се вреже в заведението и да убие трима души.

Пред съда, както и пред журналисти, той запази мълчание, но баща му поднесе съболезнования на близките.

„Съболезнования на близките на загиналите. Аз също бих искал да върна времето назад, но няма как. Нямам контрол“, заяви бащата на 19-годишния младеж.

„Каквото и да направят няма да върнат баща ми и 20 години, и 30 да лежи”, каза Сузан Гюрсел, дъщеря на един от загиналите.

Окръжните магистрати не приеха исканията на адвокатите на близките и насрочиха делото по съкратена процедура за 27 януари.