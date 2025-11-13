Бавно, но славно, жените навлизат в света на екстремните силови спортове. Като германката Сандра Брадли. Как е стигнала чак до легендарните Highland games в Шотландия - разказва „Дойче Веле”.

Тя вдига камъни, дърпа тежести и повдига многократно собственото си тегло. Сандра Брадли е най-силната жена в Германия. Печелила е европейски титли и е поставяла световни рекорди. Но най-голямата ѝ сила е най-трудно спечелената.

„Преди 20 години бях откъсната от тялото си, бях отделена от себе си, а сега съм 100% себе си”, казва Сандра Брадли.

Силовите тренировки ѝ помагат да преодолее най-голямата криза в живота си. Ще ѝ донесат ли сега физическата и психическата сила победа в Шотландия?

Сандра живее в Нюрнберг, Южна Германия, където тренира ежедневно. Следващата ѝ цел е да участва в шотландските игри Highland. Тя се фокусира върху мускулите на торса и гърба и върху подобряването на стабилността. Но физическата подготовка не е всичко.

„Избирам състезания, които ме изтласкват извън зоната ми на комфорт — физически и психически. С всяка подготовка искам да науча нещо ново и да се развивам”, казва Сандра.

Като тийнейджър тя страда от хранително разстройство. В желанието си да бъде най-слаба, на моменти тежи едва 47 кг. Но на 16 години открива силовите тренировки, качва мускули и тегло и достига 83 кг.

„Тренировките ми помогнаха с хранителното разстройство, защото открих, че трябва да подхранвам тялото си, за да мога да се представям добре. Осъзнах, че трябва да се храня добре, за да съм най-силната версия на себе си”, казва Сандра.

След училище тя става полицай. Сега е личен треньор и здравен коуч и помага на жените да се освободят от социалните очаквания.

„Не сме харесвани, когато качим повече мускули и когато изглеждаме малко по-мъжествени. Това ме мотивира да вдъхновявам и подкрепям идното поколение — не само да открият най-силното си физическо „аз“, но и да се овластят в живота си”, казва Сандра. Тя е печелила титлата „Най-силна жена в Германия” четири пъти, „Най-силна жена в Европа” веднъж и е била финалистка на световното първенство пет пъти. Тя е и първата жена в света, вдигнала 154-килограмов камък в Исландия.

Тя е съосновател на клуба „Strong Women”-Германия заедно с още шест жени в края на 2024 г. Нейната клиентка Юлия е една от съоснователките.

„Нашата основна цел е да изградим голяма общност в Германия за всички жени, фокусирана върху състезания, тренировъчни лагери и семинари. Нашето мото е: свързване, подкрепа, вдъхновение. За това се борим”, казва Юлия.

Спортът може да подобри и благосъстоянието. Редовните силови тренировки намаляват риска от депресия и тревожност.

За Сандра нови рекорди вече се очертават на хоризонта — Jan Todd Games, част от шотландските игри Highland.

Сутринта преди състезанието Сандра започва деня си със здравословна закуска. Нейният партньор Луц се грижи тя да се храни правилно.

„Трябва да поддържам здравословна диета, да следя да ям достатъчно протеини, въглехидрати и мазнини в добри съотношения. Като състезателна кола - искаш най-добрите части, за да имаш добър резултат”, казва Сандра.

След закуска тя се отправя към мястото на състезанието. Първо облича подходящото облекло — в Шотландия това означава и килт. Нашивките показват в колко състезания Highland е участвала.

Може ли да добави още едно постижение към списъка си?

„Състезавам се с две други световни шампионки, така че ще бъде трудна битка. Много ми е интересно да видя как ще се справя, но целта е да бъда най-добрата”, казва Сандра.

Дисциплините включват вдигане, хвърляне, носене и избутване на тежести. Докато мъжете се състезават срещу десетки други, този път участват само три жени — останалите са се оттеглили поради контузии.

В последната дисциплина Сандра трябва да вдигне четири камъка по различни начини. Съперничките ѝ не успяват.

Но впечатляващата сила на Сандра ѝ носи победата.

Редактор: Ина Григорова