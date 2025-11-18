Сайтове у нас и по света са недостъпни заради глобален срив в Cloudflare, който наруши достъпа до тях. Сред потърпевшите са страници на институции у нас и по света, както и множество онлайн платформи, съобщава The Post.

Потребителите получаваха съобщение за „вътрешна грешка на сървъра в мрежата на Cloudflare“ и съвет да „опитат отново след няколко минути“, докато проблемът се разпространяваше към сайтове, които разчитат на инфраструктурните услуги на компанията.

Cloudflare потвърди, че разследва проблема в актуализация на статуса си, като съобщи: „Cloudflare е наясно с проблема и го разследва, като той потенциално засяга множество клиенти.“ Компанията добави: „Повече подробности ще бъдат предоставени, когато стане налична допълнителна информация.“

Според данните на сайта Downdetector има огромен ръст на проблемите с Cloudflare в световен мащаб.

Какво всъщност е Cloudflare?

Cloudflare е интернет инфраструктурна услуга, която предоставя ключови технологии, захранващи голяма част от онлайн пространството днес, включително защита на сайтове от кибератаки и поддържането им онлайн при голям трафик, пише Vesti.bg .

Обикновено е невидимо и така трябва да бъде. Днес обаче Cloudflare стана много по-забележимо. Компанията е ключов, но дискретен стълб на интернет инфраструктурата. Именно затова множество привидно несвързани сайтове бяха засегнати едновременно – подобно на срива в Amazon Web Services миналия месец, пише Indipendent.

Редактор: Станимира Шикова