Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице

Четиридесет и двама души бяха ранени в Чехия при сблъсък на два влака тази сутрин в южната част на страната, съобщиха спасителните служби.

„Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания“, съобщи пред АФП говорителката на Спешна медицинска помощ Петра Кафкова. Тя уточни, че катастрофата е станала в 05:19 часа местно време.

Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице, на около 150 км южно от Прага.

Говорителят на компанията оператор на железопътната инфраструктура в Чехия „Справа железниц“ Мартин Кавка каза пред АФП, че всички пътници са евакуирани от двата влака. Той не уточни подробности за причините за катастрофата, като посочи само, че тече разследване.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Валерия Динкова, БТА

