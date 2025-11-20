Снимка: iStock
Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице
Четиридесет и двама души бяха ранени в Чехия при сблъсък на два влака тази сутрин в южната част на страната, съобщиха спасителните служби.
„Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания“, съобщи пред АФП говорителката на Спешна медицинска помощ Петра Кафкова. Тя уточни, че катастрофата е станала в 05:19 часа местно време.
Сблъсъкът е станал близо до град Ческе Будейовице, на около 150 км южно от Прага.
Говорителят на компанията оператор на железопътната инфраструктура в Чехия „Справа железниц“ Мартин Кавка каза пред АФП, че всички пътници са евакуирани от двата влака. Той не уточни подробности за причините за катастрофата, като посочи само, че тече разследване.
