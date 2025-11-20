В Париж восъчният музей "Гревен" откри нова фигура на принцеса Даяна, облечена в прочутата си черна рокля.

Генералният директор на музея признава, че първоначално са планирали да направят восъчната фигура на уелската принцеса още през 1996 г., като дори се обмисляла среща с нея. Проектът обаче бил спрян, когато през 1997 г. се случи трагичната катастрофа, при която Даяна загуби живота си.

