Снимка: Стопкадър
-
Ангел Найденов: Не виждам скоро край на войната в Украйна
-
След най-смъртоносния удар в Украйна: Разкази от първо лице
-
Зеленски и Юлия Свириденко се срещнаха с представители на американската армия
-
В Мюнхен представят първите бойни танкове "Леопард 2A8"
-
Лувърът ще инсталира още 100 външни камери до края на 2026 г.
-
25 загинали и близо 92 ранени при руски среднощни атаки по Украйна
Първоначално било планирано фигурата да се направи още през 1996 г.
В Париж восъчният музей "Гревен" откри нова фигура на принцеса Даяна, облечена в прочутата си черна рокля.
Генералният директор на музея признава, че първоначално са планирали да направят восъчната фигура на уелската принцеса още през 1996 г., като дори се обмисляла среща с нея. Проектът обаче бил спрян, когато през 1997 г. се случи трагичната катастрофа, при която Даяна загуби живота си.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни