Рапърът Праказрел „Прас“ Мишел от „Фюджийс" (Fugees) беше осъден на 14 години затвор по дело, по което е обвинен за незаконно насочване на милиони долари от чуждестранни дарения за кампанията за преизбиране на бившия президент Барак Обама през 2012 г., предаде АП.

През април 2023 г. федерален съд осъди Мишел по 10 обвинения, включително заговор и действие като нерегистриран агент на чуждестранно правителство. Процесът във Вашингтон, окръг Колумбия, включваше показания от актьора Леонардо Ди Каприо и бившия главен прокурор Джеф Сешънс. Прокурорите заявиха, че федералните препоръки предвиждат доживотна присъда за Мишел, който според тях „е предал страната си за пари“ и „е лъгал безмилостно, за да осъществи своите схеми“. Според прокуратурата Мишел е участвал в заговор с малайзийския бизнесмен Джо Лоу за трансфер на средства.

"Шон „Диди“ Комбс" беше осъден на четири години и два месеца затвор (СНИМКИ)

Адвокатът Питър Зайденбърг заяви, цитиран от АП, че 14-годишната присъда на клиента му е напълно несъразмерна на престъплението. Мишел ще обжалва. Самият Зайденбърг пледираше за тригодишна присъда, пише АП. Доживотната присъда би била „абсурдно високо наказание“ за Мишел, като се има предвид, че обикновено е предназначена за терористи и лидери на наркокартели, заявиха адвокатите на Мишел пред съда.

Снимка: Getty Images

През август 2024 г. съдът отхвърли искането на Мишел за нов процес, отчасти поради факта, че защитата тогава се е основала на използването на изкуствен интелект по време на заключителните аргументи по делото. Според съдиите подобно поведение не отговаря на сериозността на обвиненията, пояснява АП.

Рапърът е съосновател на влиятелната през 90-те години на миналия век хип-хоп група „Фюджийс", заедно с Лорин Хил и Уайклиф Жан. Групата, известна с хитове като Ready or Not, спечели две награди „Грами“ и продаде десетки милиони албуми по света, припомня още АП.

Редактор: Цветина Петрова