Заради силните ветрове у нас се очаква пренос на пустинен прах. Може ли той да бъде опасен и за кого обяснява пулмологът д-р Снежина Лазова в Обедния информационен блок на NOVA NEWS. Тя поясни, че този пустинен прах съдържа както едри, така и фини прахови частици.

→ Натрупването на такова количество във въздуха може да доведе до раздраднение на горните дихателни пътища.

→ При уязвимите групи – деца, хора с хронични заболявания, бременни, могат да настъпят по-тежки усложнения със засягането на долните дихателни пътища, обостряне на тяхното хронично заболяване и проникването на тези частици в кръвта, с което да се засили честотата от съдови инциденти.

→ Лекарите съветват да не се излиза навън, затворените помещения да са добре уплътнени, да се използват пречистватели за въздух с хепа филтри. Ако се налага да се излезе навън - да се използват маски с висока степен на защита - N96. В автомобила да се използва вътрешната циркулация на въздуха.

→ Праховите частици могат да бъдат преносители на различни инфекции – бактерии, вируси, гъбички, каза още тя. Д-р Лазова посочи, че при нужда трябва да се прилага предписано лечение. Пулмологът препоръча да се следи прогнозата за времето.

По темата за грипа лекарят каза, че все още има време да бъде поставена ваксина. Тя посочи, че все още няма високи стойности на заболеваемост.

Редактор: Цветина Петрова