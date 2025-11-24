В последните дни вниманието на света е приковано към Украйна, където се прокрадва надежда за мирен изход от войната. Темата коментира в ефира на „Денят на живо“ бившият заместник-външен министър и дипломат Любомир Кючуков. Според него обявеният от Доналд Тръмп план от 28 точки предоставя възможност конфликтът да бъде прехвърлен от военното в политическото русло.

САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир

„За втори път в рамките на четири години се появява шанс проблемите да се решават чрез преговори, а не чрез бойни действия“, каза Кючуков, като припомни първото парафирано споразумение от април 2022 година, което е било в по-изгодна позиция за Украйна.

Бившият заместник-външен министър коментира, че настоящият план предвижда Украйна да се откаже от част от териториите си – Донецк и Луганск – в полза на Русия, като в замяна получава гаранции за сигурност от САЩ, включително равносилни на член 5 от устава на НАТО. „Украйна е изправена пред избора между лош мир и по-лош мир – продължаване на войната с още жертви или компромис с териториите“, обясни Кючуков.

Той посочи, че въпросът за териториите е един от най-близките до възможно решение, тъй като се очаква спиране на бойните действия по фронтовата линия, при което част от териториите ще останат под контрол на Русия, но де факто няма да бъдат признати за руски.

Дипломатът подчерта, че планът на Тръмп е изцяло американски и отразява логиката на поведението на САЩ в международните отношения, като разпределя задачи и на Европейския съюз, и на НАТО, и на Световната банка. „Ясно се виждат и американските бизнес интереси, както и персоналната амбиция на Тръмп да се позиционира като посредник за мир“, добави Кючуков.

След мирния план за войната в Украйна: Ердоган предлага преговорите да се водят в Истанбул

Според него Украйна и Русия имат нужда от преговори, независимо дали те ще се проведат в Турция или другаде. „Споразумение не може да бъде наложено нито на Украйна, нито на Русия – двете страни трябва да се съгласят“, каза още дипломатът.

По думите му планът е шанс за спиране на кръвопролитията и прехвърляне на конфликта в политическото русло, но реализацията му зависи от започването на реални преговори между страните. „В момента ситуацията е парадоксална – преговарят съюзниците, а Русия изчаква“, коментира Кючуков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева