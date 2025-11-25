Фестивалът на пясъчните скулптури се завръща във Флорида, след като две години подред беше отменян заради ураганите "Хейлийн" и "Милтън" в щата. Днес събитието се е превърнало не само в празник на изкуството, но и в символ на възстановяването и на новото начало за местната общност.

"Беше предизвикателна година за всички. Затова и връщането на събитието беше трудно, включително и намирането на спонсори, защото всички все още се възстановяват", казва Джейсън Байзъл.

Организаторът на събитието „Sanding Ovations“ Дан Дабълдей се занимава с това повече от 15 години. "Наистина имахме нужда от това", казва той.

Докато хилядите посетители се стичат към Флорида, за да видят пясъчните фигури, местни търговци казват, че това е точно от каквото са имали нужда.



Шери Еванс, който е местен търговец, споделя: "Последната година беше много трудна, но да видя толкова хора тук, които се наслаждават на събитието, е невероятно."



А една от причините събитието винаги да се провежда около Деня на благодарността е желанието да се осигури финансов тласък на бизнесите в по-спокойния сезон преди празниците.

Редактор: Цветина Петрова