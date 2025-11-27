Кремъл представи новия календар за 2026 г., в който основният акцент е образът на руския президент Владимир Путин. Както всяка година, изданието, достъпно във всички магазини и павилиони, включва подбрани снимки на лидера в различни динамични пози, придружени със знакови негови цитати.

Според New York Post целта на тези „внушителни материали“ е да изобразят Путин като решителен, силен и мъжествен държавник. Всеки месец е илюстриран със снимка, която подчертава различен аспект от личността му.

В календара могат да се видят кадри, на които Путин демонстрира джудо хватки или управлява снегоход — напомняне, че на 73 години той продължава да поддържа отлична форма. През юни е заснет докато свири на пиано, облечен в елегантен костюм и вратовръзка; през юли — по време на пешеходна разходка в планините; а през август — ръкувайки се с „ентусиазирани“ граждани. Всяка снимка е придружена от цитат на президента от изминалата година.

Любопитно е, че в календара няма кадри, свързани с войната в Украйна, започнала през 2022 г., което отразява официалната позиция на Кремъл, че конфликтът е „отдалечен въпрос“. Все пак централната снимка е от Деня на победата над нацизма във Втората световна война — символична препратка към битката с нацизма, в която Кремъл обвинява Украйна и Запада.

Някои цитати подчертават отношението на Москва към съседните държави. Така в януарската страница се чете: „Границите на Русия са безкрайни“, а февруарската страница описва страната като „гълъб, но със силни железни крила“, допълва New York Post.

