Снимка: БТА/АП
Той ще бъде назначен за четиригодишен мандат
Международната организация на криминална полиция Интерпол избра френския полицейски служител Люка Филип за свой председател.
Той ще изкара четиригодишен мандат, стана ясно на заседание на Общото събрание на Интерпол в Маракеш.
На него се събраха 886 участници от 179 държави, членуващи в Интерпол, както и 34 международни организации, които обсъждат въпроси като киберпрестъпността, онлайн измамите, организираната престъпност и защитата на данни, съобщиха организаторите.
Организацията, създадена през 1923 г. с цел да улесни сътрудничеството между полицейските служби на страните членки, избира на всеки 4 години председател, чиято роля е предимно церемониална.
53-годишният Филип е главен инспектор и съветник по европейски и международни въпроси към генералния директор на Националната полиция на Франция.
Заемащият длъжността председател на Интерпол председателства годишните заседания на Общото събрание - върховният ръководен орган на организацията, който определя общата политика, методите на работа и финансовите насоки.Редактор: Цветина Петкова
