В рубриката "Непознатите земи" Илияна Шишкова и Explorers Club Bulgaria ни отвеждат в Нова Зеландия
Нова Зеландия е магия. Защото там са снимани едни от най-известните филми в света - сред тях “Властелинът на пръстените” и “Хобит”.
Наш екип посети едно от най-любимите на киноманите места. Илияна Шишкова ще ви го покаже сега в рубриката „Непознатите земи“, а целия разказ можете да видите в неделя в „Събуди се“.
„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
