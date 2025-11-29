Той е едно от най-изявените имена в българската мода - Жоро Пентаграм. Защо е бил изключен от комсомола, как от едно момче без диплома той се превръща в дизайнера на звездите, кои от мъжете на ъндърграунда са му били клиенти, на какъв етап е любовта му с Юлияна Кънчева и кои са чудесата в живота на Жоро Пентаграм - отговорите в рубриката „Тук и сега” с Десислава Банова Плевнелиева.