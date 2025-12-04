В Лондон отвори врати традиционната изложба „Град от джинджифилови сладки”. Тази година темата е „игра”, а сред моделите има версии на британския парламент, „Биг Бен” и цели квартали. Експозицията ще бъде отворена за посетители до 4 януари.

„Темата тази година е игра. Целта ни е да я поставим в сърцето на градския живот. Всички сгради обединяват различни концепции, като например места, където хора от различни възрасти могат да се събират", сподели Мелиса.

Деветата годишна изложба представя 50 сгради от джинджифилови сладки, проектирани от архитекти, включително креативни интерпретации на някои от известните забележителности на Лондон, като кулата "Биг Бен" и британския парламент.

„За основата на "Биг Бен" използвахме джинджифилово тесто, а за циферблата - глазура. За снега използвахме много пудра захар", обясни Холи.

Ръководителят на проекта споделя, че за украсата са използвани над 1000 елемента.

„Всичко е изградено изцяло от джинджифилово тесто. За украсата има 1060 сладки елемента. Като всичките те са или глазура, или желирани бонбони, с изключение на двата банера, които висят над парламента”, обясни Джозеф.

Редактор: Габриела Павлова