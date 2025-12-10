Украйна продължава да работи с партньорите си по мирния план за прекратяване на войната, заяви президентът Володимир Зеленски в края на европейската си обиколка. Очакванията му са документът да бъде предаден на Съединените щати в сряда. Той заяви още, че страната му е готова да проведе президентски избори в следващите 60 до 90 дни, ако партньорите ѝ дадат гаранции за сигурността по време на вота.

"Много съм доволен, че нашите европейски партньори са ангажирани. В действителност има три документа. Първият документ е от 20 точки. Той се променя постоянно, което е нормално. Това е жива структура, която трябва да бъде от интерес за Украйна, Европа и света. Вторият документ е за гаранциите за сигурност. Работим по него. Чакам подходящи предложения от нашите военни и от диалога им с американските им колеги. Гаранциите за сигурност са важен документ между нас и Съединените американски щати. Между нас и европейците. Третият документ е за възстановяването. Някой казва, че това е икономическото развитие на Украйна. Става дума за възстановяване", заяви украинският президент Володимр Зеленски.

По-рано в интервю за "Политико" американският президент Доналд Тръмп повтори предишните си призиви към Киев да проведе избори и заяви, че Украйна „използва войната“ като претекст да не го направи. Конституцията на страната забранява провеждането на избори при военно положение, каквото е в сила близо 4 години.

