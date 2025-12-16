Франция вече може да се похвали с най-дългия градски кабинков лифт в Европа. Новото съоръжение беше официално открито в район в близост до Париж и има амбицията да промени ежедневното придвижване на хиляди хора.

Въжената линия е с дължина 4,5 километра и разполага с пет спирки, като основната ѝ цел е да свърже около 20 000 жители с метрото на Париж, съобщи операторът на съоръжението. Очакванията са всеки ден около 11 000 души да използват 10-местните кабинки, за да стигат по-бързо до столицата.

Загинали и ранени при инцидент с кабинков лифт в Италия

Пътуването от първата до последната спирка отнема едва 18 минути – значително по-малко, в сравнение с алтернативния автобусен маршрут, който би отнел около 40 минути. Така новата линия не само предлага по-удобен транспорт, но и реална икономия на време.

Проектът вече се сравнява с други подобни съоръжения в Европа. В Тулуза, в Южна Франция, има градска въжена линия, но тя е значително по-къса – около 3 километра. В Барселона кабинковият лифт е с дължина едва 300 метра, а в Лондон подобно съоръжение достига около 1 километър. Макар някои планински лифтове в Европа да имат сходни дължини, те не обслужват градска среда.

В световен мащаб обаче градските въжени линии могат да бъдат и много по-дълги. Примери за това са системите в Ла Пас, Боливия, и Меделин, Колумбия, които от години се използват като ключов обществен транспорт.

Изграждат най-стръмния лифт до емблематичен ресторант от „Джеймс Бонд”

Разбира се, при подобни проекти винаги остава въпросът за безопасността. В тази връзка медиите припомнят и трагичния инцидент с фуникуляр в Лисабон – различен и значително по-стар тип въжено съоръжение, който завърши фатално. Надеждите сега са новият френски лифт да работи без аварии и да се превърне в пример за модерна, устойчива и сигурна градска мобилност.

Редактор: Калина Петкова