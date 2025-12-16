Китай отново даде ход на един от най-амбициозните си инфраструктурни проекти – строежа на най-голямото летище в света, разположено върху изкуствен остров в морето. То се намира край град Делян в североизточната част на страната.

Мегаполисът, в който живеят около 7,5 милиона души, вече разполага с голяма аерогара, но бързо нарастващият пътнически трафик налага изграждането на ново съоръжение. Новото летище ще се намира на около 2 километра от брега, като ще бъде свързано с континента чрез специална транспортна инфраструктура.

Според плановете, когато бъде напълно завършено през 2035 година, летището ще може да обслужва до 80 милиона пътници годишно и около 540 хиляди полета, включително на гигантските самолети Airbus A380. Това ще го постави сред най-натоварените авиационни хъбове в света.

Проектът обаче има сложна история. Първоначално се очакваше летището да започне работа още през 2018 година, но през 2016-а строителството беше спряно. Според китайски медии причините са били липса на необходимите разрешителни, както и редица технически и организационни трудности.

Освен административните пречки, проектът е бил възпрепятстван и от сложни геоложки условия, проблеми при изкопните работи, изключително амбициозен график и високи изисквания за квалификацията на работната сила. Всичко това е наложило преразглеждане на плановете и сроковете.

Сателитни изображения обаче вече показват, че строителните дейности са възобновени, което потвърждава намерението на Китай да реализира проекта, въпреки трудностите. Ако бъде завършено по план, новото летище край Делян ще се превърне не само в ключов транспортен център, но и в символ на инженерните амбиции на страната – съоръжение, което буквално израства от морето.

