Депутати от управляващата Партия на справедливостта и развитието (AK Party) и основната опозиционна Народнорепубликанска партия (CHP) се сбиха в турския парламент на 21 декември. Физическият сблъсък се разигра в последния ден от обсъжданията на бюджета.

Напрежението ескалирало след спор между двама народни представители от двете партии, който бързо се разраснал, след като други депутати се включили. На разпространените кадри се вижда как те си разменят удари и се блъскат един друг в пленарната зала.

Председателят на парламента Нуман Куртулмуш прекратил заседанието след сбиването. По-късно Общото събрание подновило работа, като бюджетът за 2026 година бил приет.

