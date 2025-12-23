Необичаен инцидент в централната част на Англия, където огромна дупка се отвори под плавателен канал. Местните властите съобщиха, че няма пострадали хора, но на 10 души било помогнато да напуснат лодките си.

Препоръчва се районът да се избягва заради възможни наводнения. На кадрите се вижда как част от канала е напълно пресушен, след като водата изтекла в отворилата се бездна. Инцидентът се отразява най-вече на туризма в района.

Редактор: Дарина Методиева