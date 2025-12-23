Имате ли любим вид паста? Има толкова голям избор. Но една класика е завладяла света – лазанята. Коя е най-автентичната версия? „Дойче Веле” дава няколко професионални съвета за приготвянето.

Болоня е родното място на оригиналната лазаня. Поне според Accademia Italiana della Cucina, организацията, която се стреми да запази богатото кулинарно наследство на Италия.

Именно тази лазаня е в менюто в семейния ресторант на Елиза Роскони – „Тратория Даме“.

„Това е едно страхотно традиционно ястие, което се състои само от три елемента: кори за паста, бешамел и рагу”, казва Елиза.

Звучи просто, но всъщност изисква много съставки и много подготовка.

Сос болонезе

„Виждала съм толкова много съставки, които нямат нищо общо с него. Една от тях е чесънът. В соса болонезе няма чесън. Той просто няма място там”, обяснява Елиза.

Сосът е смес от целина, моркови и лук, свински бекон, едро смляна кайма от свинско и говеждо месо, тройно концентрирано доматено пюре и зехтин.

„Вземете тенджера и налейте обилно количество зехтин. Гответе зеленчуците, докато покафенеят напълно и не губят течността си. Когато лукът стане прозрачен и ароматът се промени, основата за сос е готова. След това добавяме прясно нарязания свински бекон. Много е важно месото да е едро нарязано. Когато беконът покафенее добре, добавете месото. След това идва последната съставка – тройно концентрираното доматено пюре. То придава цвета на соса. Сложете капака и намалете котлона. Рагуто не трябва да се готви по-малко от 3–4 часа. Солта се добавя в самия край”, обяснява Елиза.

Сос бешамел

За бешамел соса тя използва един литър мляко, масло, брашно, грис, индийско орехче и малко сол. Първо разтопяваме маслото.

„Тайната е сами да направите истински бешамел сос, а не да го купувате. Добавяме брашното и веднага след него индийското орехче. Оставяме да се готви няколко минути, след което добавяме млякото. Номерът е да бъркаме непрекъснато, за да не загори и да не се слепи бешамелът. Сега той е хубав и кремообразен и добавяме сол”, обяснява Елиза.

След като намажем тавата с масло, е време да редим. Много бешамел, след това корите за паста. Намазваме равномерно с рагу и поръсваме всеки пласт с пармезан.

„За последния пласт вземете черпак бешамел и черпак рагу. Разбъркайте ги и ги изсипете върху последния пласт паста. Завършете с много пармезан. И още един съвет – лазанята трябва да се приготви предишния ден, да се съхранява в хладилник и да престои една нощ. Печем на следващия ден”, съветва Елиза.

След това тя поставя лазанята в загрятата фурна на 200 градуса и пече 45 минути.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова