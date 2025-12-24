Либия обяви тридневен национален траур след самолетната катастрофа в Турция, в която загинаха висши либийски военни. Освен началника на генералния щаб на либийската армия, при инцидента живота си загубиха още четирима военни представители.

Самолетът на началника на генщаба на либийската армия се разби край Анкара



Междувременно бяха оповестени нови детайли от разследването. Малко след излитането на самолета от летището в Анкара, в 20:33 часа е поискано разрешение за аварийно кацане заради спешна ситуация, свързана с електрическа повреда. Машоната била насочена отново към летището в турската столица, но три минути по-късно изчезнала от мониторите на радарите.

