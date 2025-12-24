Снимка: АП/БТА
-
Трима души загинаха при взрив в Москва
-
Либия обяви тридневен траур след самолетната катастрофа със загинали военни
-
Путин: Русия иска край на войната по мирен път, но не вярваме, че Украйна е готова
-
Северна Корея с парад за посрещане на войници, завърнали се от Украйна
-
Хаос и хвърлени седалки на турнето на Меси в Индия (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Мурат Гасиев нокаутира силен Кубрат Пулев и взе световната титла
Украинският президент представи обновен мирен план и допусна отстъпки за Източна Украйна
Володимир Зеленски представи подробности за актуализирания мирен план, който предлага на Русия потенциално изтегляне на украинските войски от Източната част на страната, както изисква Москва.
В изявление пред репортери днес Зеленски заяви, че последният проект на 20-точковата рамка е значителен напредък в сравнение с плана от 28 точки, обсъден по-рано от САЩ и Русия. Въпросът за териториите обаче не е решен и се обсъждат няколко варианта според украинския президент.
Зеленски: Няколко проектодокумента, включително за гаранции за сигурност, вече са факт
Междувременно Кремъл обяви, че предстои Москва да формулира позицията си за предложенията на САЩ за евентуално мирно споразумение в Украйна.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни