Володимир Зеленски представи подробности за актуализирания мирен план, който предлага на Русия потенциално изтегляне на украинските войски от Източната част на страната, както изисква Москва.

В изявление пред репортери днес Зеленски заяви, че последният проект на 20-точковата рамка е значителен напредък в сравнение с плана от 28 точки, обсъден по-рано от САЩ и Русия. Въпросът за териториите обаче не е решен и се обсъждат няколко варианта според украинския президент.

Зеленски: Няколко проектодокумента, включително за гаранции за сигурност, вече са факт

Междувременно Кремъл обяви, че предстои Москва да формулира позицията си за предложенията на САЩ за евентуално мирно споразумение в Украйна.

