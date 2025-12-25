Украсяване на елхата, опаковане на подаръци, печене на бисквити – това са само някои от класическите коледни традиции в Европа. Но какво да кажем за по-малко известните? „Дойче Веле” разказва за някои по-различни обичаи.

В Унгария пекат бонбони - салон цукор, които са част от украсата на елхата. Бомбоните са шоколадови с пълнеж най-често от марципан или карамел.

Името им идва от традицията коледната елха да стои в салона или хола.

В Северна Румъния има стара традиция на колиндите. При нея деца се обличат в традиционни носии и пеят коледни песни. Текстовете разказват за добротата на Господ, на която хората на земята трябва да подражават.

За да благодарят на децата за песните, възрастните им дават домашно приготвени сладки гевречета.

В Сърбия Коледа се празнува на 7 януари. В Нови Сад сутрин хората пожелават Весела Коледа на първия, който влезе в дома им, след това палят свещи и търсят сладкиши под масата.

Освен това се пекат питки с монета, която означава късмет.

Редактор: Ина Григорова