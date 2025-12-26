Първият за зимния сезон тематичен влак, посветен на културата на Североизточен Китай, потегли от Харбин към град Мохъ, свързвайки две от най-популярните зимни туристически дестинации в страната. Вагоните са преобразени с характерни фолклорни елементи – пъстри флорални мотиви и интериор, вдъхновен от традиционните тухлени легла в региона.

Пътниците могат да облекат типични ватени якета, за да си направят снимка или да участват в изрязването на хартиени орнаменти и приготвянето на пелмени, както и да гледат фолклорни изпълнения от Североизточен Китай. Целта на пътуването е да се превърне в истинско културно изживяване.

Редактор: Станимира Шикова