Американските власти призоваха хората да ограничат пътуванията
Стотици полети бяха отменени, след като силна зимна буря с обилни снеговалежи връхлетя Ню Йорк и голяма част от североизточните американски щати.
По данни на специализирани сайтове за следене на въздушния трафик са били отменени над 1600 полета. Това е почти десет пъти повече в сравнение с предходния ден.
Зимна буря блокира пътуванията: Над 1000 отменени полета в САЩ
В сила остава предупреждение за опасно време, като в някои райони на север от Ню Йорк се очаква снежна покривка до близо 30 сантиметра. Американските власти призоваха хората да ограничат пътуванията. Заради тежките метеорологични условия полети бяха отменени и във Филаделфия, Балтимор и Торонто в съседна Канада.Редактор: Ивайла Маринова
