Пандите близнаци Джиши и Джима с удоволствие се наслаждават на дебелите преспи сняг, които натрупата в североизточната китайска провинция Хейлундзян. Двете черно-бели мечки са питомци на зоопарка в град Харбин.

За да зарадват любимците си гледачите им построиха специална пързалка, по която те с удоволствие се спускаха. Посетителите на зоологическата градина станаха свидетели и на акробатичните умения на падните, които се премятаха и търкаляха е преспите, необезпокоявани от температурата, която беше около минус 20 градуса.

Редактор: Станимира Шикова