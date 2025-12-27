Мишка, живяла 15 дни на борда на китайската космическа станция "Тянгун", роди, след като се завърна на Земята. Бебетата са здрави и активни, съобщиха изследователите от Технологичния и инженерен център за използване на космическото пространство към Китайската академия на науките.

Мишката е една от общо четирите, изпратени в космоса на 31 октомври на борда на космическия кораб „Шънчжоу-21" заедно с екипаж от трима тайконавти. За животните беше приготвен специален хабитат, в който живяха до завръщането си на Земята на 14 ноември.

След завръщането си женска се е чифтосала с мъжки и е заченала, а на 10 декември е родила девет малки. Шест от новородените са оцелели — процент, който се счита за нормален при този вид, посочват експерти. Те отбелязват, че майката кърми нормално, а малките изглеждат активни и здрави.

„Всички малки изглеждат нормално, така че предварителните данни сочат, че космическата среда може да има много ограничено въздействие върху плодовитостта на мишките. Това поставя важна основа за бъдещи експерименти, при които тези животни ще могат да се чифтосват в космоса, както и да забременяват, раждат и създават потомство там“, заяви Уан Хунмей, заместник-директор на Института по зоология към Китайската академия на науките.

Според учените по време на цялата космическа мисия система за наблюдение, задвижвана от изкуствен интелект, е проследявала поведението на мишките. Събирани са данни за движенията, храненето и моделите им на сън, като информацията е предавана към Земята в реално време.

Това е първата пълна реализация на експеримент с бозайници в космоса от страна на Китай. Този важен етап поставя стабилна основа за бъдещи мащабни експерименти в областта на космическата наука с животни, посочват от Китайската академия на науките.

Учените обаче забелязали необичайно поведение при мишката, която е живяла в космоса, рязко различаващо се спрямо това на женска от контролната група животни на Земята. Тя е потърсила специален, скрит и защитен ъгъл в своя „дом“, за да роди, и умишлено е блокирала входа с памук, проявявайки изключителна предпазливост.

За разлика от нея мишка от контролната група в експеримента изглеждала много "по -безгрижна“, като повечето от нейните малки са били родени в гнезда на открити места.

