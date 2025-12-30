Русия публикува видео, в което твърди, че ракетите „Орешник“, които могат да носят ядрени бойни глави, са били преместени в Беларус. Страната, съюзник на Москва, има обща граница с държавите от НАТО – Полша, Литва и Латвия.

Анализатори коментират, че от територията на Беларус ядрените ракети, които са с радиус от 5500 километра, могат да достигнат източното крайбрежие на Съединените щати и да поразяват по-бързо цели в Европа.

Това се случи часове след като украинският президент Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на Владимир Путин и обвини Москва, че се опитва да провали мирните преговори.

Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Киев е предприел атака през нощта срещу понеделник, използвайки 91 дрона с голям обсег на действие срещу държавната резиденция на Путин в северозападния руски регион Новгород.

Лавров: Резиденцията на Путин в Новгородска област e атакувана от 91 дрона

Русия заяви, че заради нападението ще преразгледа позицията си в мирните преговори. Зеленски отхвърли твърдението и го определи като „типични руски лъжи“, целящи да дадат на Кремъл извинение да продължи атаките срещу Украйна.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп коментира твърдението на Русия все едно е факт. „Знаете ли кой ми каза за това? Президентът Путин. Рано сутринта той заяви, че е бил нападнат. Това не е добре. Спрях ракетите „Томахоук". Не исках това. Сега не е подходящият момент, положението е деликатно. Едно е да си нападателен, защото те нападат. Друго е да атакуваш къщата му. Бях много ядосан заради това“, заяви Тръмп.

Твърденията на Кремъл, че Украйна е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин, не се основават на никакви солидни доказателства, в това число и след припокриване на информациите, които ние имаме с нашите партньори. Това заяви днес антуражът на френския президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

"Руските власти, самите те, казват едно нещо за онова, което действително се е случило, а после казват напълно обратното“, допълват от антуража на президента.

