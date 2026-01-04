„Битка след битка“ беше обявен за най-добър филм от Националното дружество на филмовите критици на 60-ото годишно гласуване на групата.

Основана през 1966 г. и съставена от повече от 60 критици от видни издания в цялата страна, годишните гласове на организацията в категориите включват най-добър филм, режисьор, актьор, актриса, поддържащ актьор и актриса, сценарий и операторска работа.

Лентата с участието на Леонардо ди Каприо, Шон Пен и Бенисио дел Торо спечели и в категорията за най-добър режисьор, а именно Пол Томас Андерсън.

Снимка: Getty Images

За най-добър актьор беше отличен Итън Хоук за ролята му в „Синя луна“.

Снимка: Getty Images

За най-добра актриса приза получи Катлийн Чалфант за Familiar Touch.

Най-добър актьор в поддържаща роля е Бенисио дел Торо за образа му на Серхио Карлос в „Битка след битка".

Снимка: Getty Images

Най-добра актриса в поддържаща роля е Теяна Тейлър, котяо играе Перфидия Бевърли Хилс в "Битка след битка".

Отличието за най-добър сценарии получи Джафар Панахи за лентата It Was Just an Accident.

А най-добър оператор за тази година е Отъм Дюралд Аркапау за "Грешници".