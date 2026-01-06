На Богоявление Църквата чества кръщението на въплътения в човешки образ Син Божи, Иисус Христос, в река Йордан от свети Йоан Кръстител.

На днешния ден се извършва голям (велик) Богоявленски водосвет както над съдове с вода в храмовете, така и край водните басейни, реките, морето. С осветената вода се поръсват всички вярващи и техните домове, а често и местата на тяхната работа. Светената вода се пази през цялата година и се използва за пиене или поръсване като знак за очистване от грехове и получаване на Божие благословение.

В Калофер се проведе така нареченото мъжко хоро в ледените води на река Тунджа, като се вярва, че всеки, влязъл в януарските ледени води, ще бъде пазен далеч от болести през цялата година.

Снимка: БТА

Традиционно подготовката започва още от вечерта преди Богоявление. Пеят се песни и се пие червено вино. На сутринта - под съпровода на гайди, мъжете, които ще влизат във водата, тръгват по улиците на Калофер, за да събудят хората.

Малко преди 8 часа водата в Тунджа беше осветена, а кръстът - хвърлен и спасен, за да бъде даден, както повелява традицията, на най-малкия мъж на хорото - Антон Алексиев, който е на година и пет месеца и беше на раменете на баща си.

Снимка: БТА

След ритуала, в реката влязоха и всички гости на града на революционера Христо Ботев. Заради по-топлото време тази година хорото във водата беше с по-голяма продължителност, а всички, които се хванаха на него, споделиха, че преживяването е "уникално".

За десета поредна година в Шипка първи „спасиха“ богоявленския кръст.

Снимка: БТА

По традиция дървеното разпятие се хвърля на зазоряване, а тази година във водите на река Селска влязоха общо 50 млади мъже от града и от други населени места, които се хванаха на традиционното мъжко хоро, съобщава кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

Снимка: БТА

Най-бърз беше 18-годишният Лазар Даракчиев, който е с шипченски корени, но живее и учи в Пловдив. По традиция той предаде разпятието на най-младия участник в ритуала – Борислав Бялов, който е на седем години и участва в ритуала от 2-годишен.

На Богоявление в Кърджали бяха изпълнени два ритуала по хвърляне на кръста. Единият бе във водите на река Арда, а другият - за деца до 14 години в отоплен басейн в двора на Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча“. Двама младежи на 14 години стигнаха първи до него. Димитър Николов при големите и Виктор Недялков при децата до 14 години, в отопления басейн.

Ритуалът по хвърлянето на кръста на Йордановден изпълни Пловдивският митрополит Николай, който преди това освети воинските знамена, съобщава кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

Редактор: Станимира Шикова