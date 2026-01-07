Кипър пое ротационното председателство на Европейския съюз, отбелязвайки началото на шестмесечния си мандат със среща в Никозия. Това е вторият път, когато островът поема председателството на ЕС.

На церемонията присъстваха украинският президент Володимир Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща. По-късно в церемонията ще се включат представители на държави от Близкия изток, включително ливанският президент Жозеф Аун, което ще подчертае стремежа на Кипър да бъде мост между Европа и региона, предаде "Ройтерс".

Кипър поема председателството на Съвета на ЕС

Отбелязвайки многобройните предизвикателства, кипърският президент Никос Христодулидис заяви, че „по време на председателството на страната тя ще има за цел да укрепи автономията на Европейския съюз".

Присъствието на Зеленски на церемонията в Никозия се разглежда като политически знак за продължаващата подкрепа на ЕС за Киев, отбелязва "Ройтерс".

