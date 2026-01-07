Украинският президент Володимир Зеленски нареди на властите да изготвят списък с кандидати за нов ръководител на Службата за външно разузнаване, предаде Укринформ, цитиран от БТА.

Сред кандидатите са бившият ръководител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк, бившият външен министър Дмитро Кулеба и командирът на Трети армейски корпус на въоръжените сили на Украйна Андрий Билецки.

Очаква се президентът да прегледа пълния списък с кандидати след завръщането си от пътуванията си в чужбина. В момента Зеленски е на посещение в Кипър. На 2 януари украинският държавен глава извърши редица кадрови промени, като назначи ръководителя на украинското военно разузнаване Кирило Буданов за началник на канцеларията си.

