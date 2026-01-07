Електрозахранването на десетки хиляди домакинства и бизнеси в Берлин беше напълно възстановено днес след продължило няколко дни спиране на тока. То беше предизвикано от умишлен палеж, за който отговорност поеха леви екстремисти.

Около 45 000 домакинства и 2 200 търговски обекта останаха без ток рано в събота, след като високоволтови кабели бяха подпалени. Престъплението повдигна сериозни въпроси за устойчивостта на Германия срещу саботажи на критичната инфраструктура. Федералната прокуратура разследва случая.

Всички засегнати обекти са били отново свързани към електропреносната мрежа до 14:10 ч. местно време (15:10 българско), съобщи на пресконференция сенаторът по икономическите въпроси на Берлин Франциска Гифай.

Атаката засегна югозападния берлински район Щеглиц-Целендорф и доведе до затварянето на училища и болници. Отговорност за палежа бе поета онлайн от екстремистка група, наричаща себе си „Вулкангрупе“.

Случаят се развива на фона на обвиненията на Германия, която е един от твърдите поддръжници на Украйна, към Русия за серия от т.нар. „хибридни атаки“ – от прелитания на дронове и шпионаж до онлайн дезинформация. Говорител на германското вътрешно министерство обаче увери, че няма индикации за руска намеса.

Министърът на вътрешните работи Александър Добриндт заяви, че този палеж представлява акт на ляв екстремистки тероризъм. Властите смятат и че поетата отговорност от групата е автентична, като отхвърлиха твърденията, че текстът ѝ звучи по-ясно при превод обратно на руски език.

„Вулкангрупе“ поема отговорност за 12 атаки от 2011 г. насам, включително саботаж срещу фабрика на „Тесла“ край Берлин през март 2024 г., когато бяха подпалени електропроводи.

Редактор: Габриела Павлова