Съединените щати обявиха в Съвета за сигурност на ООН, че всички варианти са на масата, за да се спрат убийствата в Иран. Доналд Тръмп многократно заплаши да се намеси в Иран, за да подкрепи протестиращите, на фона на съобщенията за хиляди убити при потушаването на недоволството срещу властите в Техеран.

В четвъртък обаче американският президент зае изчаквателна позиция и заяви, че е бил информиран, че убийствата са намалели и няма план за мащабни екзекуции. От своя страна Иран предупреди, че ще отговори на всяка агресия.

Какво е бъдещето на Иран след мащабните протести срещу режима?

„Иран не търси ескалация на конфликта, нито конфронтация. Въпреки това всяко пряко или непряко агресивно действие ще бъде посрещнато с решителна, пропорционална и законна реакция. Това не е заплаха, а изявление за правната реалност. Отговорността за всички последствия ще бъде изцяло на тези, които предприемат подобни незаконни действия“, коментира Голамхосейн Дарзи, представител на Иран в ООН.

