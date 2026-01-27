Поредна масирана руска атака с дронове срещу Одеса. Повече от 15 дрона са били изпратени от акваторията на Черно море срещу всички райони на града, съобщават местните власти.

Трима души са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурата, жилищни блокове и строителна площадка. Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина.

А във вечерното си обръщение президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че преговорите между украинските и руските преговарящи се очаква да бъдат възобновени в неделя, като призова съюзниците да не отслабват натиска си върху Москва.

"Екипите ще се срещнат отново в неделя. Би било добре, ако тази среща може да бъде ускорена. Необходими са реални дипломатически резултати, за да се избегне впечатлението, че руснаците използват преговорния процес за много цинични и жестоки цели. Необходим е натиск. Именно той, както и неговите последствия, резултатът от санкциите и от блокирането на руските операции – всичко това допринася за спирането на войната. Нашите партньори не трябва да забравят това", коментира Зеленски.

