Будисткият духовен водач Далай Лама спечели първата си награда "Грами" . Тя е в категорията за аудиокнига, разказ и повествование. Далай Лама заяви, че приема с благодарност отличието.

Харизматичният 90-годишен духовник, който живее в изгнание в Индия, е почитан по света за неуморната си кампания за по-голяма автономия на родината му Тибет, която Пекин смята за неразделна част от Китай.

На церемонията в Лос Анджелис той бе обявен за победител с книгата си „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“.

Снимка: Getty Images

„Приемам това признание с благодарност и смирение. Не го възприемам като нещо лично, а като признание за нашата споделена универсална отговорност“, написа Далай Лама в социалните мрежи.

„Дълбоко вярвам, че мирът, състраданието, грижата за околната среда и разбирането за единството на човечеството са от решаващо значение за общото благополучие на всичките осем милиарда души по света“, каза той.

В „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“ участват и музиканти като Руфъс Уейнрайт, който прие наградата от негово име, както и Маги Роджърс.

Далай Лама е едва на 23 години, когато през 1959 г. бяга от тибетската столица Лхаса, страхувайки се за живота си, след като китайски войски потушават въстание. Оттогава той не се е завръщал.

Пекин, който го заклеймява като бунтовник и сепаратист, реагира остро на отличието, определяйки го за „антикитайска политическа манипулация“.

„Категорично се противопоставяме на използването на художествени награди като инструмент за антикитайска политическа манипулация. Тази позиция е последователна и ясна“, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян на редовен брифинг.

Тибетските будисти вярват, че носителят на Нобеловата награда за мир е 14-ото превъплъщение на духовен водач, роден за първи път през 1391 г. Атеистичен и комунистически Китай заяви миналата година, че именно той трябва да одобри бъдещия наследник на Далай Лама. Духовният водач от своя страна подчертава, че това право принадлежи единствено на неговия офис в Индия.

Редактор: Цветина Петрова