Румънско сладко от сливи от град Тополовени в централната част на Румъния бе класирано на първо място от международния онлайн пътеводител за традиционна храна „ТейстАтлас“, пише кореспондетът на БТА в Букурещ.

Продуктът, приготвен по традиционна рецепта без добавена захар и консерванти, получи две златни отличия - като „Най-добри видове сладка и мармалади в света“ и „Най-добри видове плодови продукти в света“.

„Това международно признание потвърждава стойността на румънското гастрономическо наследство“, коментира Диана Станчулов, търговски директор на компанията производител.

Сладкото от Тополовени е първият хранителен продукт от Румъния, сертифициран със защитено географско указание от Европейския съюз през 2011 г. Клинично проучване на Националния институт по диабет, хранене и метаболитни заболявания „Н.К. Паулеску“ в Букурещ показа, че сладкото може да се консумира от хора с диабет след одобрение на лекар.

Продуктът е успял да заеме първо място в световната класация през последните четири години, а „ТейстАтлас“ е международна платформа за популяризиране на традиционна гастрономия, като класациите се базират на потребителски оценки, мнения на кулинарни експерти и изследвания.

